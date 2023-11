13.11.2023 16:53 889 Hunde-Drama: Entlaufener Cane Corso beißt Polizisten und wird erschossen

Letzter Ausweg Tötung! Am Montag drehte ein Cane Corso in Koblenz völlig durch und griff zwei Personen brutal an. Es kam zu einem tragischen Ende.

Von Maximilian Hölzel

Koblenz - Letzter Ausweg Tötung! Am Montag drehte ein Cane Corso in Koblenz völlig durch und griff zwei Personen brutal an. Es kam zu einem tragischen Ende. Einer der beiden in Koblenz ausgebüxten Hunden der Rasse Cane Corso konnte nicht mehr kontrolliert werden und musste letztlich erschossen werden. (Symbolfoto) © 123RF/alekta Wie die Polizei berichtet, meldete am Montagmorgen gegen 11 Uhr ein Anwohner aus dem Koblenzer Stadtteil Kesselheim, dass zwei Hunde aus einem Anwesen entlaufen wären. Demnach wäre eine Person sogar schon durch Bisse verletzt worden.

Bei den Vierbeinern soll es sich um großgewachsene Hunde der Rasse Cane Corso handeln. Beide Tiere konnten im weiteren Verlauf von der Hundehalterin zunächst vor Ort fixiert werden. Doch einem der beiden gelang es sich loszureißen - mit tödlichen Folgen, wie sich später herausstellen sollte! Es wurde von einem zuständigen Diensthundeführer der Polizei versucht, den Hund erneut einzufangen. Dabei reagierte der Cane Corso jedoch äußerst aggressiv und biss den Beamten, sodass dieser schwere Verletzungen davontrug. Um lebensgefährliche Verletzungen sowie einen Übergriff auf andere Personen abzuwenden, waren die Polizisten gezwungen, die Dienstwaffe zu ziehen und den Hund zu erschießen. Welche Verletzungen die beiden angegriffenen Personen genau erlitten, ist derzeit noch nicht bekannt.

