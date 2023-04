Hunde fressen gefährliche Substanz, nur einer überlebt: Polizei hat grausamen Verdacht

In Troisdorf ist ein Hund gestorben, nachdem er einen mutmaßlichen Giftköder gefressen hat. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Einer der beiden Hunde konnte durch die schnelle Reaktion seiner Besitzerin und eines Tierarztes gerettet werden, die andere Fellnase starb durch Vergiftung, wie die Ermittler am heutigen Mittwoch mitteilten.

Nach Angaben der Halterinnen hatten die Tiere die unbekannten Substanzen am 4. April im Bereich des Karl-Kuhn-Platzes in der Ortschaft Friedrich-Wilhelms-Hütte, sowie am 18. April im Bereich der Offenbachstraße in Kriegsdorf zu sich genommen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, konnte zunächst nicht bestätigt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

So besteht der Verdacht, dass ein Unbekannter die mutmaßlichen Giftköder mit Absicht deponiert haben könnte.

Am gestrigen Dienstag hatten Zeugen einen Mann im Bereich des Damms am Sieglarer See gemeldet. Er habe regelmäßig in seine Jackentasche gegriffen und etwas ins Gras geworfen.