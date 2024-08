Illegale Prostitution - Zoll wird bei Kontrollen in Halle fündig!

Halle (Saale)/Magdeburg - In Halle ( Sachsen-Anhalt ) hat der Zoll Kontrollen im Prostitutionsgewerbe durchgeführt.

Der Zoll kontrollierte spezielle Wohnungen in Halle. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In vier sogenannten Modelwohnungen trafen die Einsatzkräfte insgesamt fünf Prostituierte an, nur zwei konnten ein gültiges Ausweisdokument vorzeigen, wie das Hauptzollamt in Magdeburg mitteilte.

"Da alle keine gültigen Arbeitserlaubnisse besaßen, wurden gegen die vietnamesischen Staatsangehörigen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der unerlaubten Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit eingeleitet", so ein Sprecher.

Die Kontrollen hätten bereits am 1. August stattgefunden.

Schon Mitte Juli habe die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls zwei Wohnungen in Halle überprüft, die nicht als Prostitutionsstätte angemeldet waren.

"Auch im Rahmen dieser Kontrolle konnten Verstöße festgestellt werden. Es wurden zwei thailändische und eine vietnamesische Staatsangehörige angetroffen, die alle ebenfalls keine Erlaubnis zur Ausübung einer Tätigkeit besaßen."