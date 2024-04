Illegaler Kraut-Klau: Diebe machen tonnenschwere Beute!

Kupferzell - Bärlauch-Diebe machten sich über ein Waldstück in Kupferzell bei Heilbronn her. Dabei ließen sie kaum etwas von den leckeren Wildgemüse zurück.

Mehrere Personen begingen Bärlauch-Diebstahl im großen Stil. © Martin Schutt/dpa

Vor rund zwei Wochen bedienten sich mehrere Personen am frei wachsenden Bärlauch in einem Waldstück am Weinbergweg.

Insgesamt wurden unglaubliche 2,5 Tonnen des Krauts geerntet und verladen, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte.

Damit kamen sie jedoch nicht durch.

Der Besitzer wurde auf den Klau aufmerksam und verständigte die Polizei. Gegen die Kraut-Diebe wird wegen Diebstahl ermittelt.

Die Beamten bitten weitere betroffene Waldbesitzer sich unter der Rufnummer 07940 9400 zu melden.