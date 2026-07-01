Illegaler Welpenhandel an der Tanke: Polizei rettet Tiere und nimmt Fahrer fest

Lindau - Im schwäbischen Landkreis Lindau (Bodensee) hat die Bundespolizei fünf Hundewelpen in einem Transporter kontrolliert. Bei den mitgeführten Dokumente wurden die Beamten schnell misstrauisch.

Die Bundespolizei hat einen Transporter mit fünf Hundewelpen unter die Lupe genommen. Am Ende wurden Fahrer und Hunde zur Dienststelle gebracht. © Bundespolizeidirektion München

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, gerieten zunächst zwei Fahrzeuge mit Schweizer Zulassung am Grenzübergang Lindau in den Fokus der Fahnder.

Die Fahrer wollten nach eigenen Angaben in derselben Nacht jeweils einen Welpen im Stadtgebiet kaufen.

Wenig später entdeckten die Beamten an einer Tankstelle die beiden Autos – und einen Transporter mit ungarischer Zulassung. Darin befanden sich sechs Hundekäfige; einer davon leer.

"Der 50-jährige ungarische Fahrer und sein 22-jähriger landsmännischer Beifahrer gaben an, einen Hund bereits in Österreich verkauft zu haben", teilte die Bundespolizeidirektion München mit.

Die Polizisten brachten die beiden Männer samt den kleinen Vierbeinern zur Dienststelle. "Bereits vor Ort hatten die Bundespolizisten Bedenken zur Echtheit dieser Dokumente. Zudem machte der Gesamtzustand der Tiere und des Transportes augenscheinlich einen für einen Tiertransport unzureichenden Eindruck."