07.04.2025 16:13 Illegales Autorennen in Böblingen mit 250 Personen?

250 Beteiligte! Am vergangenen Wochenende rückte die Polizei in Böblingen gleich zweimal wegen mutmaßlicher Autorennen an.

Von Johanna Baumann

Böblingen - 250 Beteiligte! Am vergangenen Wochenende rückte die Polizei in Böblingen gleich zweimal wegen mutmaßlicher Autorennen an. Die Polizei verfolgte einen jungen Teilnehmer. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Am Samstag versammelten sich zahlreiche Menschen auf einem Supermarktplatz in der Otto-Lilienthal-Straße. Laut Polizei soll dort ein verbotenes Rennen stattgefunden haben. Gegen 23 Uhr konnte ein BMW-Fahrer (18) verfolgt werden, der zuvor sogenannte Donuts gedreht hatte. Der 18-Jährige konnte schließlich angehalten werden. Er musste seinen Führerschein abgeben. Auf dem Platz befanden sich laut Polizeiangaben bis zu 250 Autos und mindestens genauso viele Personen. Nachdem am Samstag jedoch keine weiteren Straftaten festgestellt werden konnten, wurde der Einsatz beendet. Polizeimeldungen In Hände und Unterarm gebissen: Entlaufene Hunde sorgen für Chaos An gleicher Stelle wurde am darauffolgenden Tag erneut ein Fahrzeugrennen zwischen einem Mercedes sowie einem BMW gemeldet. Während der Mercedes-Fahrer abhaute, konnte der 22 Jahre alte BMW-Fahrer kontrolliert werden. Sein Führerschein sowie die Smartphones seiner Mitfahrer wurden eingezogen. Die Suche nach dem geflüchteten Mercedes-Fahrer läuft. Es soll sich bei dem Auto um ein graues Sportcoupé handeln. Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem unbekannten Fahrer machen können, sollen sich per E-Mail (boeblingen.prev@polizei.bwl.de) oder unter der Telefonnummer 07031 13-2500 melden.



Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa