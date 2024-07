27.07.2024 13:26 Im Auto eingeschlafen: Frau verletzt sich bei Kollision mit Baum schwer

In der Nähe von Much ist am Samstagmorgen eine 45-jährige Autofahrerin mit einem Baum kollidiert. Auslöser für den Unfall war wohl ein Sekundenschlaf.

Von Patrick Richter

Much - Unfall am Samstagmorgen bei Much (Rhein-Sieg-Kreis). Eine 45-Jährige aus Gummersbach ist offenbar wegen Übermüdung mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und wurde dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr beraten sich, wie sie den Unfallwagen der Gummersbacherin aus dem Gebüsch bekommen. © Marius Fuhrmann Wie die Polizei berichtete, war die Frau am Samstag gegen 7.20 Uhr auf der B56 in Fahrtrichtung Drabenderhöhe unterwegs. Nach dem Mucher Ortsteil Wellerscheid kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei zog sich die Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Allerdings konnte sie sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus ihrem beschädigten Auto befreien. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich laut der Polizei nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie wohl übermüdet gefahren und in einen Sekundenschlaf verfallen. Der Führerschein der Frau und der Wagen, der nun ein Totalschaden ist, wurden sichergestellt. Die B56 war während der Bergung des Unfallautos den Morgen über komplett gesperrt.

