Im Zug von Chemnitz nach Zwickau: Mann onaniert vor anderen Fahrgästen

Chemnitz/Glauchau/Zwickau - Ein Mann soll sich in der Regionalbahn von Chemnitz nach Zwickau vor anderen Fahrgästen befriedigt haben. Nun werden Zeugen gesucht.

Im Zug von Chemnitz nach Zwickau soll am 24. Dezember ein Mann vor den Fahrgästen onaniert haben. (Symbolbild) © 123RF/Andriy Popov

Das Ganze geschah bereits an Heiligabend, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

"Eine männliche Person habe auf der Strecke von Chemnitz nach Zwickau vor anderen

Reisenden onaniert. Die belästigten Reisenden haben den Triebfahrzeugführer

darüber in Kenntnis gesetzt, welcher eine entsprechende Meldung an die

Leitstelle absetzte", heißt es weiter.



Als der Zug im Hauptbahnhof Zwickau ankam, konnte die Polizei allerdings weder den Täter noch die Zeugen antreffen. Laut Aussage des Zugführers sind sie in Glauchau ausgestiegen.

Es soll sich beim Tatverdächtigen um eine dunkelhäutige Person, die mit einer schwarzen Lederjacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet war, handeln.