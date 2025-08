Vermieter ruft wegen Ruhestörung die Polizei - und handelt sich selbst Ärger ein

Bad Neualbenreuth (Bayern) - Ein 75-Jähriger hat die Polizei wegen Ruhestörung zu einer Familie in seinem Haus gerufen. Doch der Einsatz nahm eine unerwartete Wendung.

Alles in Kürze

Der Vermieter geriet selbst ins Visier der Ermittler. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Beamten kamen demnach in den späten Abendstunden am Samstag zunächst wegen der Ruhestörung zu einer Familie in dem Haus im bayerischen Bad Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth).

Dabei habe die Familie die Polizisten darauf hingewiesen, dass ihr Vermieter im selben Haus erlaubnispflichtige Waffen besitzen solle.

Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler dann demnach unter anderem eine scharfe Pistole, verschieden Waffenbauteile und Munition.