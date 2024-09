In Bananenkisten versteckt! Polizei findet knapp 100 Kilo Koks in NRW-Supermärkten

Mönchengladbach - Krasser Zufallsfund in NRW ! Die Polizei konnte in mehreren Supermärkten im ganzen Bundesland 95 Kilogramm Kokain sicherstellen. Der Straßenverkaufswert beläuft sich auf über 7 Millionen Euro.

Insgesamt 95 Kilogramm in Bananenkisten verstecktes Kokain konnten die Drogenfahnder in Nordrhein-Westfalen in mehreren NRW-Supermärkten sicherstellen (Symbolbild). © Natalie Stach/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Angestellte eines Mönchengladbacher Lebensmitteldiscounters die in Bananenkartons versteckten Betäubungsmittel bereits am 10. September entdeckt und anschließend die Ermittler informiert.

Demnach seien noch am selben Tag ähnliche Kisten in Filialen derselben Supermarkt-Kette in Duisburg, Krefeld, Viersen, Heinsberg und Neuss gefunden worden.

Die Bananenkisten, die laut Polizeiangaben über den Seeweg aus Südamerika über Antwerpen nach NRW gelangten, seien ersten Ermittlungsergebnissen zufolge wohl zunächst in das Zentrallager des Discounters transportiert worden.

Von dort aus sollen sie dann an die unterschiedlichen Standorte geliefert worden sein.