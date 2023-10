Polizisten beobachten Flucht, dann finden sie Tasche mit Sprengstoff

Mönchengladbach – Streifenpolizisten haben in der vergangenen Nacht offenbar durch Zufall eine Straftat verhindert. Ihr plötzliches Auftauchen schlug mehrere maskierte Männer in die Flucht, als diese vermutlich gerade die Sprengung eines Geldautomaten vorbereiteten.

Die Polizei fahndet nach verdächtigen Männern, die sich an einer Bankfiliale in Mönchengladbach zu schaffen gemacht haben. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Die Beamten kamen auf ihrer Streife gegen 3.40 Uhr zufällig an einer Bankfiliale an der Aachener Straße (Ecke Santanderplatz) in Mönchengladbach vorbei, wie ein Sprecher mitteilte.

Dabei bemerkten sie verdächtige Personen an der Bank, die beim Anblick der Polizisten schnell die Flucht ergriffen. Mindestens zwei Männer seien mit einem dunklen, hochmotorisierten VW Golf in Richtung A52 davon gefahren.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, doch dann entwischten die Verdächtigen. Auch eine anschließende Fahndung führte bislang nicht auf die Spur der Männer.

Dafür machte die Polizei an der Bankfiliale eine brisante Entdeckung. Dort wurde eine Tasche, in der Sprengstoff lagerte, gefunden.

Experten des LKA mussten anrücken und den explosiven Stoff auf einem freien Feld am Stadtrand kontrolliert in die Luft jagen. Menschen befanden sich dabei den Angaben zufolge nicht in Gefahr.