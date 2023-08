22.08.2023 13:41 In Gegenwart von Polizisten: Nazi-Gruß im Landkreis Leipzig

Ein 38-Jähriger hat am Montagabend in Grimma (Landkreis Leipzig) einen Nazi-Gruß von sich gegeben - in Anwesenheit der Polizei.

Von Dorothee Gomes

Grimma - Ein 38 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Grimma (Landkreis Leipzig) einen Nazi-Gruß von sich gegeben - in Anwesenheit der Polizei. Ein 38-Jähriger fiel am Montag in Grimma durch einen Nazi-Gruß und Beleidigungen auf. (Symbolbild) © 123rf/Hunter Bliss Wie die Leipziger Behörde am Dienstag mitteilte, wurden Beamte des Reviers Grimma gegen 20.30 Uhr zum Volkshausplatz gerufen. Grund für den Einsatz: Mehrere Männer seien wegen Ruhestörung aufgefallen. Vor Ort äußerte der 38-Jährige dann "in der Öffentlichkeit vor den Polizeibeamten einen verfassungswidrigen nationalsozialistischen Gruß", hieß es weiter. Polizeimeldungen Büchsenschießen geht nach hinten los: 18-Jähriger mit Waffe verletzt! Zudem habe der Deutsche die Polizisten beleidigt. Die Konsequenz für den 38-Jährigen: Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung.

