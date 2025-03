Inder nach Deutschland geschmuggelt? Mann im Harz bekommt Polizeibesuch

Harz - In Mansfeld-Südharz ( Sachsen-Anhalt ) soll ein 48-Jähriger illegal Personen aus Indien eingeschleust haben.

Der 48-Jährige bekam Besuch von einem großen Polizeiteam. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Am Donnerstagmorgen hat die Magdeburger Polizei in Auftrag der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Freitag mit.

Gegen 11 Uhr durchsuchten insgesamt 67 Polizisten die Wohnung, das Geschäft und den Keller des Beschuldigten.

Dieser ist ein 48-jähriger Deutscher mit indischen Wurzeln.

Er soll indische Staatsangehörige ohne Aufenthaltstitel eingeschleust, sie in seiner Wohnung untergebracht und in seinem Restaurant beschäftigt haben.

Damit habe er sich finanzielle Vorteile verschafft, so die Polizei. Verdächtig gemacht habe er sich bei einer Kontrolle am Flughafen Köln-Bonn.

Bei der Durchsuchung waren sechs Personen bei dem 48-Jährigen zu Hause, ein 37-Jähriger davon ohne Aufenthaltserlaubnis.