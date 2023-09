Irrer Tierhasser schießt mit Gewehr auf Katzen: Polizei steht vor Rätsel!

Zwei Katzen wurden im unterfränkischen Karlstadt bereits Opfer eines offensichtlichen Tierhassers, der mit einer Waffe auf die Fellnasen schoss. (Symbolbild) © 123RF/phadungsakphoto

Laut Angaben der Polizeiinspektion Karlstadt sind in der Kreisstadt innerhalb einer Woche zwei Kater durch Schüsse eines Gewehrs verletzt worden.



Eines der Tiere wurde demnach sogar gleich zweimal Opfer des offensichtlichen Tierhassers. Aktuell gehe man davon aus, dass es sich bei der Waffe um ein Luftgewehr handelt.

Bereits am Dienstag, dem 29. August, meldete eine 31 Jahre alte Frau, dass ihr Kater eine Schussverletzung an der Schulter aufweise. Eine Woche später, am gestrigen Dienstag, wurde die Samtpfote nun erneut angeschossen und dieses Mal am Ohr verletzt.

Nach Polizeiinformationen sei der Kater am 5. September zwischen 7 und 9 Uhr im Bereich der Uhlandstraße auf seinem üblichen Freigang gewesen.