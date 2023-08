Zwei schwere Raubüberfälle an einem Abend: Polizei vermutet selben Täter

Jessen - Am gestrigen Donnerstagabend ereigneten sich kurz nacheinander zwei Raubstraftaten in Jessen. Die Polizei vermutet, es handelt sich bei beiden Taten um denselben Täter und sucht nach Zeugen .

Die Polizei sucht nach Zeugen die Hinweise zu den Raubüberfällen geben können. (Symbolbild) © 123rf/mickisfotowelt

Der erste Raub ereignete sich gegen 19.45 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Baderhag. Laut der Polizei Dessau-Roßlau soll ein unbekannter Mann dort seinen Einkauf auf das Kassenband gelegt haben. Daraufhin holte er auf einmal einen pistolenähnlichen Gegenstand raus und bedrohte die Mitarbeiterin an der Kasse.

Er forderte Bargeld von der Kassiererin. Nachdem die Frau dem Unbekannten das Bargeld im unteren dreistelligen Bereich übergab, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die umgehende Suche nach dem Mann blieb bisher erfolglos.

Nur kurze Zeit später gegen 22.20 Uhr kam es zu einem erneuten Raubüberfall in einer Tankstelle in der Rehainer Straße. Nach Angaben der Polizei soll ein Unbekannter nach Betreten der Tankstelle hinter die Verkaufstheke gegangen sein.

Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und verlangte Bargeld. Der Täter flüchtete mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und Tabakwaren in unbekannte Richtung.