14.03.2025 11:15 Jugendclub fängt Feuer: Polizei hofft auf Zeugen

In Elbeu bei Wolmirstedt kam es am Donnerstag zu einem Brand in einem Jugendclub. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und hofft auf Zeugenhinweise.

Von Robert Lilge

Wolmirstedt/Elbeu - Am Donnerstagabend kam es zu einem Brand im Wolmirstedter Ortsteil Elbeu (Landkreis Börde). Am Donnerstagabend musste die Feuer einen Jugendclub in Elbeu löschen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Betroffen war der Jugendclub in der Ziegeleistraße, wie das Polizeirevier Börde berichtete. Gegen 22 Uhr wurde den Einsatzkräften der Brand gemeldet. Bei ihrem Eintreffen stand bereits eine Holzfassade in Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten zwei Mülltonnen gebrannt, von denen aus das Feuer auf die Fassade übergriff. Polizeimeldungen Hausbesitzer serviert Einbrecher der Polizei auf dem Silbertablett Laut Polizei sei dabei ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Jetzt wird wegen Brandstiftung ermittelt und Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde in Haldensleben unter Telefon 03904/4780 oder auch online über das E-Revier entgegen.

Titelfoto: 123RF/kzenon