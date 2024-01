Jugendliche bedrohen Kinder auf Spielplatz mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Kinder wurden auf dem Spielplatz am Goldbachteich in Radeberg von Jugendlichen bedroht. (Symbolbild) © 123RF/PANOMPON JATURAVITTAWONG

Die Polizeidirektion Görlitz meldete nun den Vorfall. Er hat sich bereits am Freitag, dem 5. Januar gegen 16.15 Uhr, auf dem Spielplatz am Goldbachteich an der Dresdener Straße in Radeberg (Landkreis Bautzen) zugetragen.

Laut den Beamten stand eine Gruppe von zehn Jugendlichen weniger Meter entfernt von der Anlage. Zwei von ihnen gingen auf die Kinder zu und fragten, "was das Problem sei". Dabei habe einer von ihnen ein aufgeklapptes Messer in der Hand gehalten. Daraufhin flüchteten die vier Kinder.

Nun ermittelt der Kriminaldienst. Die Täter waren etwa 16 Jahre und 1,60 Meter groß. Sie waren beide schlank und hatten mittellanges, schwarzes Haar. Eine von ihnen hatte einen hellblauen Pullover und eine schwarze Jogginghose an.