Jugendliche beschießen Mann in Stuttgarter S-Bahn mit Softair-Waffe

Die Attacke in einer S-Bahn in Stuttgart hätte schwerwiegende körperliche Verletzungen nach sich ziehen können. © Daniel Maurer/dpa

Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagabend in einer S4 in Richtung Marbach. Der Fahrgast stieg gegen 19 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof ein.

Etwas später wurde der 52-Jährige von mehreren Jugendlichen mit einer Softair-Waffe abgeschossen. Die Gruppe aus 12- bis 16-Jährigen traf das Gesicht sowie die Beine des Geschädigten. Er erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch in keine Klinik gebracht werden.

Am Bahnhof in Feuerbach flüchteten die bislang unbekannten Teenager aus dem Zug.