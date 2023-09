29.09.2023 06:58 Jugendliche hantieren in Tiefgarage mit Plastik-Waffen und sorgen für Großeinsatz

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagabend in Hamburg-Hausbruch in einer Tiefgarage mit Plastik-Waffen hantiert und für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Große Aufregung in Hamburg-Hausbruch! Zwei Jugendliche haben am Donnerstagabend in einer Tiefgarage eines Discounters mit einer Softair-Waffe hantiert und für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und umstellte den Discounter. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Lagezentrums am Freitagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich ein Anrufer gegen 18.54 Uhr über den Notruf gemeldet und berichtet, dass Personen mit einer Waffe in die Tiefgarage des Netto-Marktes gegangen seien. Sofort rückte ein Großaufgebot der Polizei samt USE-Einheit aus und umstellte das Gebäude. Der Netto-Markt sowie ein angrenzender Döner-Imbiss wurden vorsorglich evakuiert. Die beiden Jugendlichen bekamen von all dem nichts mit. Erst als sie mit dem Fahrstuhl aus der Tiefgarage hochgefahren kamen, wurden sie von der Polizei mit gezückten Waffen in Empfang genommen. Polizeimeldungen Bluttat in Lübeck: 24-Jähriger soll Verwandte (†55) getötet haben Sofort führte der Weg allerdings wieder hinunter, wo sie wenig später von den Einsatzkräften der USE gefunden wurden. Bei der Durchsuchung der beiden 14- und 15-Jährigen stellten die Polizisten eine Waffe sowie Sturmhauben und Schutzbrillen sicher. Sie wurden auf Wache gebracht und dort an ihre Eltern übergeben.

