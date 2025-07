17.07.2025 21:49 Jugendliche mit "Waffen" lösen Polizei-Einsatz in Hanau aus

Vier Jugendliche mit angeblichen Waffen lösten am frühen Donnerstagabend einen Polizei-Einsatz in Hanau aus: Mehrere Streifenwagen rückten in die City aus!

Von Florian Gürtler

Hanau - Eine besorgte Zeugin meldete vier Jugendliche, die "mit waffenähnlichen Gegenständen" hantierten - zahlreiche Polizisten rückten umgehend in die Hanauer City aus! Alles in Kürze Jugendliche mit Spielzeugwaffen lösen Polizei-Einsatz in Hanau aus

Vier 17-Jährige fallen auf, als sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantieren

Polizisten stellen Jugendliche in der Hanauer Innenstadt fest

Spielzeugwaffen werden sichergestellt, Jugendliche müssen zur Wache kommen

Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen die vier 17-Jährigen eingeleitet Mehr anzeigen Mehrere Streifenwagen-Besatzungen rückten aus, nachdem eine Zeugin vier Jugendliche mit angeblichen Waffen gemeldet hatte. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der Notruf erreichte die Polizei in Hanau am Donnerstag gegen 18 Uhr, wie das Präsidium Südosthessen mitteilte. "Mehrere Streifenwagen machten sich daher umgehend auf den Weg in die Hanauer Innenstadt und stellten kurz darauf vier auf die übermittelten Personenbeschreibungen passende Jugendliche im Bereich der Fahrstraße/Langstraße fest", wie ein Sprecher hinzufügte. Als die vier 17-Jährigen das Polizeiaufgebot sahen, ließen sie sofort die angeblichen Waffen fallen, die sie in den Händen hielten. "Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich um ungefährliche Spielzeugwaffen aus Plastik handelte", hieß es weiter. Das Spielzeug wurde sichergestellt. Die vier Jugendlichen mussten die Beamten zudem zur Wache begleiten. Polizeisprecher: "Zu keiner Zeit eine Gefahrensituation" "Nach bisherigem Kenntnisstand bestand zu keiner Zeit eine Gefahrensituation für Passantinnen und Passanten", betonte der Polizeisprecher. Auf die vier 17-Jährigen komme nun jeweils ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren zu. Die Eltern der vier jugendlichen konnten ihre Söhne von der Wache abholen.

