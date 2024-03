Jugendlicher greift an Laterne und Geländer: Stromschlag!

Langwedel - Wie konnte das nur passieren? Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend an einem Bahnhof im Landkreis Verden durch einen Stromschlag verletzt worden.

Der Jugendliche hatte an ein Metallgeländer und den Laternenmast gefasst. © Michael Reichel/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, habe er an einem Fußgängerweg zu einem Gleis am Bahnhof in der Ortschaft Etelsen ein Treppengeländer und eine Laterne angefasst. Dabei erlitt er einen Stromschlag.

Da der Jugendliche nicht mehr von alleine loslassen konnte, musste ihn ein Freund losreißen, so die Sprecher. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die alarmierte Feuerwehr führte anschließend an dem Geländer und der Laternenstange, an der eigentlich kein Strom hätte fließen dürfen, Messungen durch. Dabei wurde festgestellt, dass drei Laternen unter Spannung standen.

Um weitere Vorfälle zu vermeiden, wurde die Hauptsicherung, die für die Straßenbeleuchtung zuständig ist, vorübergehend abgeschaltet. Zudem wurde der Bahnverkehr auf ein anderes Gleis umgeleitet und das betroffene Gleis gesperrt.