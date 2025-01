Jugendlicher im Erzgebirge attackiert und beraubt

Das Trio flüchtete danach in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

"Im Anschluss gingen die vier Beteiligten zu einer Wohnung in der Großen Kirchgasse. Dort soll der 18-Jährige den Mieter (22) mit einem Gegenstand bedroht haben. Verletzt wurde der 22-Jährige dabei augenscheinlich nicht", heißt es von der Polizei weiter.

Daraufhin bedrohten sie den verletzten Jugendlichen und nahmen schließlich dessen Schlüssel und die Geldbörse an sich.

In der Annenstraße wurde er von einem 18-Jährigen und seinen beiden Begleitern angesprochen. Die drei schlugen ihn und traten auf ihn ein. "Zudem fügte einer der Angreifer dem Geschädigten eine Stichverletzung am Rücken zu", heißt es von der Polizei.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 16-jähriger Jugendlicher in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Annaberg-Buchholz auf dem Weg zu einer Bekannten.

Der 18-jährige Tatverdächtige ist mittlerweile in Haft. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Am Sonntagnachmittag konnten die Polizisten den 18-jährigen Tatverdächtigen im Stadtgebiet ausfindig machen und ihn vorläufig festnehmen.

Der Deutsche wurde am heutigen Montag am Amtsgericht Chemnitz einem Richter vorgeführt. Dieser erließ und setzte einen Haftbefehl in Vollzug.

Der 18-Jährige befindet sich mittlerweile in einem Gefängnis.

Des Weiteren laufen die Ermittlungen gegen seine zwei bislang noch unbekannten Komplizen.

Einer von ihnen soll etwa 1,70 Meter groß sein und blondes Haar haben. Außerdem hätte er einen grau-weißen Mundschutz getragen und sei schwarz angezogen gewesen. Der zweite Mittäter sei ebenso schwarz gekleidet gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Männern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter folgender Telefonnummer zu melden: 0371 387-3448.