Jugendlicher schickt Nacktfotos per Messenger und wird dann erpresst

Ein intimer Chat endete für einen Jugendlichen im Vogtland mit einer Geldforderung. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ein Jugendlicher bekam am Dienstag eine Followeranfrage einer jungen Frau auf einer Social-Media-Plattform.

Laut Polizei chatteten die beiden dann per Messenger.

Die Frau überzeugte den Teenager, ihr intime Aufnahmen von sich zu schicken.

"Kurz darauf erhielt er einen Anruf, in dem ein Mann in gebrochenem Englisch Geld von ihm forderte. Der Anrufer drohte, die Nacktbilder des Jugendlichen sonst an seine Freunde und Bekannten zu schicken", teilte die Polizei weiter mit.

Der Jugendliche zahlte einen niedrigen dreistelligen Betrag in Form von Guthabenkarten. Danach informierte er seine Eltern und dann die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.