Jugendlicher stürzt sieben Meter vom Dach und wird schwer verletzt

Um an den Verletzten heranzukommen war auch die Drehleiter der Zittauer Feuerwehr im Einsatz. © xcitepress

Vier Jugendliche haben im ostsächsischen Zittau einen Ausflug in luftige Höhen gemacht. Die Gruppe hatte sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr unbefugt Zutritt auf das Dach der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums am Ottokarplatz verschafft.

Für einen 17-Jährigen endete die Klettertour im Krankenhaus. Wie Marcel Malchow, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte, verletzte sich der Jugendliche schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut TAG24-Informationen fiel er aus sieben Metern Höhe vom Dach, knallte auf einen Metallzaun und landete dann auf dem Vordach des Gebäudes.

Passiert sein soll der Sturz während des Ausübens der Sportart "Parkour" bei der man möglichst effizient ohne Hilfsmittel von A nach B gelangen möchte.