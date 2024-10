Jugendlicher und 43-Jähriger prügeln sich vor Schaulustigen

Hof - Nach einer Prügelei zwischen einem 16-Jährigen und ein 43 Jahre alten Mann in Hof ermittelt die Polizei .

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Streit aufgenommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Behörden trafen am Freitag gegen 21 Uhr zwei Personengruppen am Sonnenplatz in Hof aufeinander.

Demnach gipfelte der lautstarke Streit in einer Schlägerei zwischen einem 16-Jährigen und einem 43-Jährigen.

Dabei erlitt der Jugendliche einen kleinen Cut am Auge. Der Ältere erlitt geringfügige Abschürfungen und Prellungen.

Im Zuge der Auseinandersetzung wälzten sich die beiden Kontrahenten am Boden. Dabei verlor der 43-Jährige offenbar seinen Geldbeutel.

Da Vereinzelte aus der Personengruppe den Streit anheizten und diesen auch mit ihren Smartphones filmten, stellten die Polizisten die Handys als Beweismittel sicher.