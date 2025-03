Junge Frau in Einkaufscenter sexuell belästigt: Security schnappt 60-Jährigen

Gera - In Gera wurde eine junge Frau offenbar sexuell belästigt.

Der Sicherheitsdienst stellte einen 60-Jährigen. Er gilt als Tatverdächtiger. (Symbolfoto) © 123rf/andreypopov

Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag (13. März) in dem Einkaufszentrum "Gera Arcaden" in der Heinrichstraße zugetragen haben.

Den Angaben nach wurde eine 21-Jährige von einem 60-Jährigen sexuell belästigt. Laut Mitteilung der Beamten habe der Tatverdächtige die junge Frau begrapscht.