Junge Frau sitzt auf Fensterbrett im 3. Stock: Rettungskräfte verhindern Schlimmeres

Pößneck - Eine junge Frau hat am vergangenen Dienstag in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) offenbar versucht, sich das Leben zu nehmen.

Die Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindern. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Rettungskräfte wurden gegen 18.55 Uhr zu einem "möglichen bevorstehenden Suizid" gerufen, wie die Polizei berichtet.

Den Angaben nach saß eine 33-jährige Frau auf dem Fensterbrett der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses.

Die Einsatzkräfte versuchten zunächst verbal auf die Dame einzuwirken, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Plötzlich stürzte sie aus dem Fenster, konnte sich aber noch mit den Fingern am Fensterbrett festhalten.

Ein Teil der Rettungskräfte begab sich daraufhin an das Fenster der darunterliegenden Wohnung. Von dort aus sicherten sie die Frau von unten an ihren Beinen. Die weiteren Einsatzkräfte begaben sich in der Zwischenzeit in die Wohnung der 33-Jährigen und schafften es, sie wieder zurück in ihre Wohnung zu ziehen.