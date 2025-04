Junge Frau wartet im Auto: Als Mann sich an ihr Fenster stellt, wird's richtig widerlich

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Exhibitionisten und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am Dienstag schilderte, hatte die Langenfelderin in der Nacht zu Karfreitag (18. April) in ihrem an der Bushaltestelle Langenfeld Berghausen geparkten Wagen gesessen, als sich gegen 0.15 Uhr plötzlich ein Mann ans Auto der jungen Frau schlich.

Der Unbekannte trat an die Beifahrertür, entblößte sich vor der 27-Jährigen und führte im Anschluss sexuelle Handlungen an sich selbst durch, woraufhin die Langenfelderin goldrichtig reagierte und den Notruf wählte.

Zudem zeigte die junge Frau dem Exhibitionisten ihr Handy-Display mit der Nummer der Polizei, woraufhin sich der Lümmel-Lüfter in Richtung Richrath aus dem Staub machte.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem bislang Unbekannten, der folgendermaßen beschrieben wurde: