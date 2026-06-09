Junger Mann springt vor fahrende Autos und zeigt Hitlergruß

Weimar - Ein junger Mann hat sich am späten Montagabend in Weimar in große Gefahr begeben und sich anschließend mit einer verbotenen Geste noch mächtig Ärger eingehandelt.

Die Polizei musste am späten Montagabend ausrücken. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Der 26-Jährige war offenbar psychisch auffällig und betrunken gewesen, berichtet die Polizei. Den Angaben nach hatte er sich gegen 23.40 Uhr in der Buttelstedter Straße mehrfach vor fahrende Autos geworfen, mit der Absicht, sich selbst zu verletzen.

Ersthelfer hatten sich in der Folge bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte um den Mann gekümmert.

Als die Polizei sowie die Sanitäter dann vor Ort waren, zeigte sich der Unruhestifter wenig kooperativ: Er bedrohte und beleidigte mehrfach die Einsatzkräfte. Außerdem zeigte der 26-Jährige den Hitlergruß.