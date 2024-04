01.04.2024 08:08 Junges Pärchen an Busbahnhof verprügelt: Suche nach Täter läuft

Am Ostersamstag wurde in Ilmenau am Bahnhof ein junges Pärchen angegriffen.

Von Christian Rüdiger

Ilmenau - Am Ostersamstag wurde in Ilmenau am Bahnhof ein junges Pärchen angegriffen. Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf ein junges Pärchen in Ilmenau. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Zwei Männer saßen auf einer Bank im Bereich des "Goethehäuschens" und beleidigten eine 17-Jährige und ihren 19-jährigen Freund. Im weiteren Verlauf stand einer der Männer auf und schlug der Jugendlichen ins Gesicht. Als ihr Freund dazwischen ging, wurde auch er von dem Unbekannten geschlagen und sogar mit einem Ast malträtiert. Der 19-Jährige verletzte sich hierbei schwerer und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Polizeimeldungen 15-Jähriger kniet auf Fahrbahn, dann rast ein Auto heran Laut Polizeiangaben wurden die zwei Männer wie folgt beschrieben:

Täter: südländischer Phänotyp

1,80 bis 1,90 Meter groß

braune kurze Haare

schlanke, sportliche Statur

schwarzer Jogginganzug mit weißen Streifen Begleitperson des Täters: südländischer Phänotyp

etwa 1,70 Meter groß

korpulente Statur

braune kurze Haare

Vollbart

braune Jacke

dunkelblaue Jeans Hinweise zum Angreifer sowie seinem Begleiter nimmt die Polizei unter der 03677/601-124 entgegen.

