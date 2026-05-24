JVA Burg: Häftling tot in seiner Gefängniszelle entdeckt
82 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Marcel Gnauck
Burg - Ein Häftling ist tot in seiner Gefängniszelle der Justizvollzugsanstalt Burg (Sachsen-Anhalt) gefunden worden.
Wiederbelebungsmaßnahmen am Freitagabend seien erfolglos geblieben, teilte das Landesjustizministerium mit.
Der Mann war den Angaben zufolge zur Untersuchungshaft in dem Gefängnis im Kreis Jerichower Land untergebracht gewesen.
Er hielt sich demnach in einer Einzelzelle auf.
Hinweise auf Fremdeinwirkungen gebe es laut Ministerium nicht. Die Hintergründe des Todesfalls werden nun ermittelt, hieß es weiter.
Dies ist nicht das erste Mal, dass die JVA Burg Schlagzeilen erlangt: Am 3. April 2025 wurde in der sogenannten "Liebeszelle" die Leiche einer 35-jährigen Frau entdeckt.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa