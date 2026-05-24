JVA Burg: Häftling tot in seiner Gefängniszelle entdeckt

Burg - Ein Häftling ist tot in seiner Gefängniszelle der Justizvollzugsanstalt Burg ( Sachsen-Anhalt ) gefunden worden.

In der JVA Burg wurde eine Leiche entdeckt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wiederbelebungsmaßnahmen am Freitagabend seien erfolglos geblieben, teilte das Landesjustizministerium mit.

Der Mann war den Angaben zufolge zur Untersuchungshaft in dem Gefängnis im Kreis Jerichower Land untergebracht gewesen.

Er hielt sich demnach in einer Einzelzelle auf.

Hinweise auf Fremdeinwirkungen gebe es laut Ministerium nicht. Die Hintergründe des Todesfalls werden nun ermittelt, hieß es weiter.