Schüsse in Wohnung: Spezial-Kommando im Einsatz!

Karlsruhe - Helle Aufregung am Montagabend in Baden-Württemberg !

In der Gottesauer Straße in Karlsruhe lief am Montagabend ein größerer Polizeieinsatz, weil Anwohner Schüsse hörten. © EinsatzReport24/Tim Müller

In Karlsruhe schoss ein Mann gegen 20.15 Uhr in seiner Wohnung herum. Anwohner hörten die Knallgeräusche aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gottesauer Straße und alarmierten die Polizei.

Diese rückte mit einem Spezialeinsatzkommando an, wie ein Sprecher in der Nacht in einer Mitteilung informierte.

Das Haus wurde daraufhin umstellt. Als der Verdächtige gegen 21 Uhr seine Tür öffnete, erfolgte der Zugriff.

Die Person, zu der keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt wurden, wurde vorläufig festgenommen. Ebenso ein weiterer Mann, der zu der Zeit in der Wohnung war.

"Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt", so der Polizeisprecher.