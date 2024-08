Vater verliert eigenen Sohn (2), dann fasst er einen Entschluss

Einen nicht alltäglichen Fall hatte die Karlsruher Bundespolizei am Donnerstag zu lösen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der kuriose Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagmorgen und erstreckte sich über mehrere Stunden.

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, hat sich der 37-Jährige in seiner Verzweiflung an die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof gewendet.

Dort gab der Mann zu Protokoll, dass er sich nicht mehr daran erinnern könne, wo er sein Fahrrad samt Fahrradanhänger abgestellt habe, worin sein zweijähriger Sohn gesessen hatte.

Als die Beamten die Videoüberwachungsanlage checkten, stellte sich heraus, dass der Mann den Hauptbahnhof mit Fahrrad, Anhänger und Kind um 5.30 Uhr verlassen hatte. Eine weitere Rückverfolgung seines Weges brachte den nahegelegenen Albtalbahnhof ins Spiel.