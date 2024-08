Kastenwagen löst Massenkarambolage aus: Fahrer haut einfach ab!

Overath - Ein Kastenwagenfahrer hat am Dienstag in Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis) einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, floh er jedoch anschließend vom Unfallort.

Der BMW und der Hyundai die wegen des gewagten Überholmanövers des Kastenwagens verunfallten, mussten anschließend abgeschleppt werden. © Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis

Wie die Polizei berichtete, war der Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Bushaltestelle Gut Eichtal Richtung Overath passiert. Ein Omnibus hatte dort gehalten, als der unbekannte Fahrer des Kastenwagens beabsichtigte, auf der Gegenfahrbahn den Bus zu überholen.

Dort kam ihm ein 55-Jähriger in einem VW entgegen. Der Platz reichte nicht, beide Unfallbeteiligten fuhren sich zunächst die Seitenspiegel ab. Wegen des Bremsmanövers des entgegenkommenden VW-Fahrers fuhr anschließend noch ein 59-Jähriger in einem BMW und ein 20-Jähriger in einem Hyundai jeweils auf den Vordermann auf.

Der 20-jährige Hyundai-Fahrer und der 59-jährige BMW-Fahrer wurden durch den Aufprall jeweils leicht verletzt. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der Kastenwagenfahrer, der laut Zeugenaussagen etwa 50 Jahre alt und schulterlange, leicht gelockte Haare gehabt haben soll, fuhr jedoch unvermittelt weiter. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei nicht mehr finden.

Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen belaufen sich Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Betrag.