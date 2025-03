25.03.2025 13:56 Bus geht in Flammen auf: Wie kam es zum Vollbrand in Kehl?

In Kehl nahe der deutsch-französischen Grenze geriet ein Bus am Dienstagmittag in Vollbrand.

Von Johanna Baumann

Kehl - In Kehl nahe der deutsch-französischen Grenze geriet ein Bus am Dienstagmorgen in Vollbrand. Kräfte der Feuerwehr waren bis zum Mittag im Einsatz. © Marius Bulling/dpa Die Feuerwehrkräfte rückten gegen 10.30 Uhr an. Aufgrund des schnellen Eingreifens konnte ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindert werden. Glücklicherweise blieben sowohl der Fahrer als auch der einzige Fahrgast des Busses unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist unklar. Aktuell wird jedoch von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Bus brannte vollständig aus. © Henry Mungenast / EinsatzReport24 Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Der Bus muss nun abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei Offenburg dauern an.

