Keiner bemerkte das Feuer: Senior (†85) von Polizei tot in Wohnung aufgefunden

Karlsfeld - Im Landkreis Dachau ist ein 85 Jahre alter Mann durch ein Feuer ums Leben gekommen. Allerdings hatte diesen Brand in der Küche niemand bemerkt.

Bei einem Feuer in Karlsfeld ist ein 85 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Brand erlosch offenbar von allein. (Symbolbild) © Patrick Pleul/ZB/dpa

Denn, wie die Polizei mitteilte, sind die Flammen in der Wohnung in der Adalbert-Stifter-Straße in Karlsfeld offenbar von allein wieder erloschen.

Ein technischer Defekt war vermutlich der Grund für das Feuer. Dennoch hatte der Mann dabei sein Leben verloren.

Todesursache war laut Obduktionsergebnis vom Mittwoch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung.

"Angehörige hatten zuvor berichtet, entgegen seines gewöhnlichen Verhaltens schon länger nichts mehr von dem alleinstehenden Mann gehört zu haben", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Diese hätten den Rentner zuletzt am Samstag lebend gesehen. Daraufhin öffneten Feuerwehr und Polizei seine Wohnungstür. "Beim Betreten der Wohnung fanden die Einsatzkräfte den Leichnam des 85-Jährigen auf."