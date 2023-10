02.10.2023 15:02 Kerb-Streit eskaliert: Wollte Jugendlicher einen Gleichaltrigen töten?

Am Samstagabend kam es in Roxheim (Rheinland-Pfalz) am Rande einer Kerb zu einer Messerattacke auf einen Jugendlichen. Der Täter war ebenfalls minderjährig.

Von Angelo Cali

Roxheim/Mainz - Schreckliche Bluttat am Rande eines Volksfests in Rheinland-Pfalz. Dort soll ein Jugendlicher einen Minderjährigen mit einem Messer derart schwer verletzt haben, dass eine Notoperation notwendig war, um das Leben des Opfers zu retten. Die Polizei konnte den minderjährigen Verdächtigen kurz nach der Tat festnehmen. (Symbolfoto) © 123Rf/lutsenko Seinen Anfang nahm das Unglück auf dem Kirmesplatz in Roxheim (Landkreis Bad Kreuznach). Dort war laut einem Bericht des Mainzer Polizeipräsidiums gegen 21 Uhr scheinbar ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen entbrannt. In der konfusen Gemengelage soll schließlich ein Jugendlicher wahllos auf einen anderen mit einem Messer eingestochen haben. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Minderjährigen auf schnellstem Wege in eine nahegelegene Klinik. Wegen der Schwere seiner Verletzungen musste, er noch im Laufe der Nacht notoperiert werden. Wie ein Polizeisprecher weiter anmerkte, befinde sich der Heranwachsende derzeit aber nicht in Lebensgefahr. Derweil hatte sich der streitende Mob kurz nach der Messerattacke und vor dem Eintreffen der Beamten zwar aufgelöst, dennoch gelang es den Ordnungshütern wenig später, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Bei ihm soll es sich ebenfalls um einen Teenager handeln. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er mittlerweile aber wieder aus der Haft entlassen. Nun ermittelt die Kriminaldirektion der Stadt Mainz wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den Heranwachsenden. Zudem hofft der Kriminaldauerdienst auf Zeugenhinweise. Nach Messerattacke auf Jugendlichen: Minderjähriger Täter aus Haft entlassen Wer Angaben zum Geschehen rund um die Roxheimer Kerb machen kann, ist dazu angehalten, sich unter der Rufnummer 06131/653633 an die Polizei zu wenden.



Titelfoto: 123Rf/lutsenko