Kieferbruch bei Klassenfahrt: 62-Jähriger schlägt Schüler (16) mit Motorradhelm

Cuxhaven/Berlin - Eine achte Klasse aus Berlin erlebte auf ihrer Klassenfahrt an die Nordsee einen Albtraum. Schüler wurden in Cuxhaven angegriffen, einer erlitt einen doppelten Kieferbruch.

Eine achte Klasse der Ferdinand-Freiligrath-Schule war an der Nordsee auf Klassenfahrt. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Der Vorfall hat sich bereits vor über einer Woche ereignet und wurde am heutigen Dienstag durch einen Bericht des Tagesspiegels bekannt. Erst danach sah sich die Polizei anscheinend dazu gedrängt, eine Mitteilung zu veröffentlichen, denn es geht auch um mögliches Fehlverhalten der Beamten.

Nach Polizeiangaben riefen ein 62-Jähriger und sein Sohn am Montag, dem 12. Juni, gegen 14 Uhr die Polizei. Eine Gruppe von Jugendlichen habe versucht, seinen E-Roller zu stehlen. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf.

Nur wenig später meldete sich einer der Jugendlichen bei der Polizei, um eine Körperverletzung anzuzeigen. Ein Mann habe seinen Freund mit einem Motorradhelm niedergeschlagen.

Die Polizisten fuhren zum Einsatzort, trafen dort auf die Schulklasse aus Berlin samt zwei Lehrern. Ein 16-Jähriger war verletzt und blutete aus dem Mund. Er wurde später per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. "Es wurde hier schnell klar, dass beide Sachverhalte in unmittelbarem Zusammenhang stehen", heißt es seitens der Polizei.