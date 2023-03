Kind als Tarnung: Ehepaar schmuggelt 500 Stangen Zigaretten!

Kaisersesch - Polizei beweist richtigen Riecher! Am Mittwoch kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen dunklen Mercedes und landeten dabei einen ungeahnten Coup.

In der Nacht zum Mittwoch wurde auf der A48 bei Kaisersesch ein schmuggelndes Ehepaar samt Kleinkind erwischt. © Verkehrsdirektion Koblenz

Laut Polizeimitteilung fiel den Einsatzkräften der Polizeiautobahnstation Mendig (Rheinland-Pfalz) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1 Uhr der dunkle Mercedes mit französischem Kennzeichen auf einem Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Kaisersesch an der A48 auf.



Im Auto hielten sich zu diesem Zeitpunkt ein Ehepaar sowie deren Kleinkind auf.

Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten satte 500 Stangen Zigaretten, deren genaue Herkunft und legale Einfuhr die Insassen nicht belegen konnten.

Es bestand unmittelbar der Verdacht, dass hier Zigaretten geschmuggelt werden sollten und damit auch ein Verdacht auf Verstoß gegen die Abgabeordnung.

Das Kind im Auto sollte wohl zur Tarnung dienen und einen Familientrip vortäuschen.

Der Verkaufswert der rund 100.000 Zigaretten dürfte sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.