14.02.2025 15:05 4.187 Kind mit Waffe löst Polizeieinsatz an Schule aus!

Am heutigen Freitagvormittag ist es an der Dr.-Heinrich-Hoffmann-Schule in Pirna zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Von Karolin Wiltgrupp

Pirna - Polizeieinsatz an der "Dr. Heinrich Hoffmann"-Schule in Pirna! Die Polizei rückte nach dem Anruf der Zeugen sofort mit Streifenwagenteams und geschulten Einsatzkräften aus. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, riefen Zeugen gegen 9.40 Uhr die Beamten, da ein Kind auf dem Schulhof an der Reutlinger Straße in Pirna-Sonnenstein stand und mit einer Pistole auf die Scheiben des Gebäudes zielte. Sofort wurden Streifenwagenteams und geschulte Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens geschickt. Vor Ort trafen die Polizisten des Reviers Pirna auf einen Zwölfjährigen, der in einer Tasche eine Softairpistole ohne Munition einstecken hatte. Diese wurde umgehend sichergestellt. Anschließend wurde der Junge an seine Eltern übergeben. Eine Gefahr für andere hätte nicht bestanden, so die Polizei.

Titelfoto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa