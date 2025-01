Kinder auf Schulweg belästigt: Polizei mahnt Eltern zur Vorsicht

Ein Mann versuchte Kinder im Allgäu dazu zu überreden, in einen Kleinbus einzusteigen. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei erhöhte daraufhin nach eigenen Angaben ihre Präsenz in den betroffenen Gemeinden kurz vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss rund um die Schulen.



Der erste gemeldete Vorfall soll sich am Dienstag vergangener Woche in Marktoberdorf ereignet haben. Ein Unbekannter in einem Kleinbus habe einem Kind, das sich auf dem Heimweg von der Schule befand, angeboten, es mit nach Hause zu nehmen. Am Tag darauf soll ein Mann ein Kind in der Gemeinde Lengenwang angesprochen und ebenfalls angeboten haben, das Kind mitzunehmen.

Die zwei folgenden Vorfälle ereigneten sich im Ortskern der durch Schloss Neuschwanstein bekannten Gemeinde Schwangau. Auch hier soll ein Mann am Freitag vergangener Woche in den Abendstunden ein Kind zunächst angesprochen, es dann kurzzeitig festgehalten und ihm gedroht haben, es im Auto mitzunehmen. Das Kind riss sich los. Im jüngsten Fall soll wiederum ein Mann am Mittwoch mit einem Fahrrad länger hinter einem Kind hergefahren sein.

"Wir nehmen jeden einzelnen Fall sehr ernst, prüfen alle Hinweise und sind verstärkt vor Ort präsent", so ein Polizeisprecher. Ob und wie die Fälle zusammenhängen und was deren Hintergrund ist, werde derzeit geprüft.