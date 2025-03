Kinder berührt und Süßigkeiten angeboten: Schüler melden Erwachsenen auf Pausenhof

Euskirchen - Mehrere Schüler einer Gesamtschule in Euskirchen haben zum Anfang der Woche Alarm geschlagen, nachdem ein Mann sie unter anderem bedroht und am Arm gegriffen hatte. Die Polizei stellte den 54-jährigen Verdächtigen.

Ein 54-Jähriger soll mehrere Schüler auf einem Pausenhof in Euskirchen bedroht und angefasst haben. Zudem soll er versucht haben, Süßigkeiten zu verteilen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde in Euskirchen am Dienstag schilderte, hatte sich der Vorfall am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr auf dem Gelände der Geschwister-Graf-Gesamtschule ereignet.

Demnach waren mehrere Schüler nach eigenen Angaben von dem 54-Jährigen angesprochen und verbal bedroht worden, wobei der Mann offenbar auch ein Messer dabeihatte. Darüber hinaus soll er "mehrere Schüler am Arm berührt, jedoch nicht verletzt haben".

Das war jedoch noch nicht alles, denn weiter hatte der Fremde versucht, Süßigkeiten an die Schüler zu verteilen, was diese jedoch ablehnten. Der Mann entfernte sich daraufhin von dem Schulgelände, so der Sprecher.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und identifizierte den Unbekannten schließlich als einen 54-jährigen Obdachlosen. Wie die Beamten herausfanden, war dieser bereits einige Stunden zuvor im Umfeld der Gesamtschule aufgefallen.

So berichteten mehrere Schüler, dass sich der Wohnungslose in einem dortigen Brunnen habe waschen wollen, wobei er von Schülern mit Steinen beworfen wurde.