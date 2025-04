Kinder retten verwundetes Osterhäschen

Ein Polizist hält das gerettete Kaninchen-Baby in der Hand. © Polizei Bochum

Der für Bochum zuständige Osterhase wurde am Sonntag schwer verwundet auf einem Gehweg von zwei Kindern aufgefunden.

So klein und knuffig, wie das Kaninchen ausschaut, könnte es allerdings auch der "Osterhasennachwuchs" sein, mutmaßt die Polizei in ihrer Mitteilung am Dienstag.

Das sechs Wochen alte Mini-Karnickel wies Verletzungen im Nacken- und Beinbereich auf. Kläglich humpelte es über den Weg. Offenbar war ihm beim Verstecken von Ostereiern etwas Schlimmes zugestoßen.

Glücklicherweise patrouillierte unweit entfernt eine Polizeistreife, die von den beiden hilfsbereiten Kindern sofort herbeigewunken wurde.

Eine Polizistin zeigte daraufhin großes Pflichtbewusstsein und nahm das verletzte Kaninchen erst mit zu sich nach Hause, um es anschließend an einen Tierhilfeverein zu übergeben. Dort soll das kleine Häschen wieder aufgepäppelt werden.