Kinderpornografie: Material bei fünf Verdächtigen sichergestellt

Das sichergestellte Material muss nun von der Polizei ausgewertet werden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, standen fünf Tatverdächtige im Alter von 20 bis 71 Jahren im Fokus des Einsatzes.

Ihre Wohnungen liegen in den Städten bzw. Gemeinden Rosenheim, Wasserburg am Inn, Pfaffenhofen an der Ilm, Aschau im Chiemgau sowie Feldkirchen-Westerham.

Alle Verdächtige stehen im Verdacht, kinderpornografische Dateien besessen oder verbreitet zu haben, konkretisierte die Polizei.

Bei den Durchsuchungen am Morgen seien Datenträger, Computer und Mobiltelefone beschlagnahmt worden. "Zum Teil wurde bereits bei den Durchsuchungen offensichtlich kinderpornografisches Material festgestellt", so die Kripo Rosenheim.