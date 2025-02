Kinderpornografie verbreitet: 24 Verdächtige im Visier der Ermittler

Das sichergestellte Beweismaterial muss nun von der Polizei ausgewertet werden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Mehr als 75 Polizistinnen und Polizisten seien dazu im Einsatz gewesen, teilte das Präsidium Oberbayern Nord mit.

Die Durchsuchungen fanden in Privatwohnungen in den Landkreisen Fürstenfeldbruck (14), Landsberg am Lech (10) sowie im Landkreis Fürstenfeldbruck (4) statt.



Bei der Aktion trafen die Beamten demnach auf 24 Verdächtige, diese seien zwischen 14 und 85 Jahre alt.

Die Ermittler hätten in den Wohnungen unter anderem Smartphones, Computer, Laptops und Tablets sichergestellt. Diese müssten nun ausgewertet werden.