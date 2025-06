Klimaanlage ausgefallen: Mehrere Schüler in Reisebus auf A3 kollabiert

Siegburg - Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag zu einer Raststätte auf der A3 bei Siegburg gerufen worden, nachdem mehrere Schülerinnen und Schüler in einem Reisebus kollabiert waren.

Alles in Kürze

In dem Bus hatten sich zwei Schulklassen befunden, die sich offenbar auf dem Rückweg einer Klassenfahrt in den Niederlanden in die Nähe von Limburg befunden hatten.

Der Reisebus kann seine Weiterfahrt aktuell nicht fortsetzen. Ein zweites Fahrzeug soll die Gruppe nun einsammeln und in Richtung Heimat bringen.