Knasti nutzt Zahnarzttermin für Fluchtversuch - Wer ist seine Unterstützerin?

Halle (Saale) - Am gestrigen Mittwoch wollte ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt Volkstedt einen Zahnarztbesuch in Halle zur Flucht nutzen.

Trotz seiner Fußfesselung versuchte der Gefangene zu fliehen. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie das Justizministerium mitteilte, trug der 39-Jährige, der unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen einsitzt, "massive" Fußfesseln, als er gegen 14 Uhr in Begleitung von Wachpersonal in der medizinischen Einrichtung in der Magdeburger Straße in Halle an der Saale eintraf.

Dann ging alles ganz schnell: Nach einem Toilettengang attackierte er plötzlich einen der Beamten, wodurch es ihm gelang, nach draußen vor das Gebäude zu fliehen.

Hier endete die Aktion jedoch zügig, da er sofort von anderen Justizbeamten überwältigt und festgesetzt wurde. Danach ging es für ihn wieder zurück in die JVA Volkstedt.

Während der Flucht wurden die Beamten zudem von einer unbekannten Frau angegriffen, die nur mittels Reizgas und körperlicher Gewalt abgewehrt werden konnte. Danach floh sie vom Ort des Geschehens.

Die Ermittler vermuten, dass die beiden Personen wohl unter einer Decke steckten und zusammenarbeiteten.