"Ich f**** Deutschland": 24-Jähriger greift Polizist an, umklammert seinen Hals und drückt zu

Köln - Ein 24-jähriger Randalierer hat am Kölner Hauptbahnhof Beamte der Bundespolizei beleidigt, bedroht und schließlich sogar angegriffen. Die Ordnungshüter nahmen den Mann fest.

Die Polizei nahm den 24-Jährigen fest und fertigte mehrere Strafanzeigen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Unschöne Szenen am Kölner Hauptbahnhof! Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag schilderte, hielt ein Randalierer die Beamten am Donnerstagabend ziemlich auf Trab.

Demnach hatte der 24-Jährige gegen 22.15 Uhr zunächst mehrere Reisende belästigt und zudem mehrfach seinen Kopf gegen eine Wand geschlagen. Zeugen alarmierten schließlich die Polizei, die den jungen Mann daraufhin kontrollieren wollte.

Der 24-Jährige reagierte allerdings nicht auf die Ansprache der Streife. Stattdessen schrie er: "Ich f**** euch, ich f**** Deutschland, ich f**** Polizei!", während er mit seinen Armen ziellos um sich schlug.

Als ein Polizist den Mann schließlich festhielt, eskalierte die Situation, denn der Unruhestifter umklammerte plötzlich den Hals des Beamten und drückte zu!