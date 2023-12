36-jähriger Mann stirbt nach Polizeischüssen: So lautet das Obduktionsergebnis!

Köln - Rund eine halbe Woche nach dem Tod eines bewaffneten Mannes bei einem Polizeieinsatz mit Schussabgabe in Köln liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor.

Die Kölner Polizei hat am Donnerstag (7. Dezember) einen Mann niedergeschossen. Er starb wenig später im Krankenhaus. © Lars Jäger

Demnach waren sowohl die Schussverletzung als auch eine Halsverletzung so gravierend, dass sie jeweils zum Tode geführt hätten, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Köln am Montagabend mit.

Und: "Todesursächlich war hier letztlich die Kombination beider Verletzungen." Die Halsverletzung hatte sich der 36-Jährige nach aktuellem Erkenntnisstand selbst zugefügt.

Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf würden noch andauern. "Unter anderem werden hierzu die Aufnahmen der im Einsatz getragenen Body-Cams ausgewertet", sagte die Sprecherin auf dpa-Anfrage weiter.

Der 36-jährige Mann aus Euskirchen hatte früheren Angaben zufolge bei dem Einsatz am Donnerstagabend ein Messer bei sich, das er nicht, wie von den Polizisten gefordert, weggelegt haben soll.

Ein Polizist schoss ihm einmal in den Oberkörper. Der Mann soll sich am Boden liegend noch selbst schwer mit dem Messer verletzt haben. Er starb später in einer Klinik.