Teenager traten 30-Jährigen tot - Zwei Täter stellen sich!

Paderborn - In der Nacht auf den 1. Mai kam es in Paderborn zu einem schrecklichen Zwischenfall: Drei junge Männer verletzten einen 30-Jährigen lebensgefährlich - das Opfer verstarb kurz darauf. Nun stellten sich zwei der drei mutmaßlichen Täter der Polizei .

Zwei Täter stellten sich der Polizei. (Symbolfoto) © dpa | Marijan Murat

Wie die Polizei Bielefeld am Montag mitteilte, waren die beiden Jugendlichen um 0.50 Uhr in der Nacht bei einer Polizeidienststelle in Paderborn aufgekreuzt, um sich zu stellen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Tunesier und einen 17-jährigen Marokkaner, hieß es. Beide werden nun einem Haftrichter vorgeführt. Nach dem dritten Verdächtigen wird weiterhin gesucht.